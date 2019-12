L'incontro in un noto ristorante giapponese, spesso frequentato dai vip: l'ex bandiera della Roma De Rossi si è goduto 5 giorni nella capitale, dopo i primi 6 mesi in Argentina. Un distacco lungo, per questo il centrocampista si è goduto ogni minuto del suo ritorno a casa. Ma tutto si aspettava, meno di vivere un piccolo "derby" al ristorante.



INCONTRO CON IMMOBILE - De Rossi, ai tavoli del celebre locale, ha incontrato difatti Ciro Immobile e Jessica: i due si sono fermati a chiacchierare, ma sono stati sopratutto molti i complimenti che l'ex giallorosso ha voluto fare all'attaccante della Lazio. Per i gol a raffica, certo, ma soprattutto per la nascita del figlio maschio.