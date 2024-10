Ex Roma e Napoli, ufficiale: Manolas torna a giocare in Grecia

Getty Images

. Il difensore greco (classe 1991 ex AEK Atene, Olympiacos, Roma, Napoli, Olympiacos, Sharjah e Salernitana) si è accordato col. Si tratta della squadra di Naxos, nelle Isole Cicladi, dove Manolas aveva iniziato a giocare a calcio nelle giovanili. Attualmente milita nei campionati dilettantistici della Grecia.- Il presidente, i componenti del consiglio direttivo e la grande famiglia del Pannaxiakos Sports Club, con grande gioia, emozione e orgoglio, annunciano l'arrivo del calciatore internazionale Kostas Manolas. Il giocatore ha indossato la maglia AEK, dell'Olympiacos, Roma, Napoli e ha onorato la maglia della nazionale greca. Difensore centrale greco ammirato in giro per l'Europa, rafforzerà l'impegno di Pannaxiakos in campionato. Benvenuto Kostas".