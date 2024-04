Ex Roma Fonseca: non c'è solo il Milan

24 minuti fa



Non c'è solo il Milan su Paulo Fonseca. L'attuale allenatore del Lille, secondo quanto scrive oggi L'Equipe, è considerato come il candidato principale a prendere l'eredità al Marsiglia dell'attuale tecnico Jean-Louis Gasset (in corsa c'è anche Franck Haise del Lens). "A fond sur Fonseca" (ovvero "Tutto su Fonseca") è il titolo principale del quotidiano sportivo francese dedicato all'OM. Il nome del tecnico portoghese viene accostato con insistenza nelle ultime settimane anche al Milan che a fine stagione saluterà Stefano Pioli dopo quasi cinque anni alla guida del Diavolo. Fonseca ha allenato la Roma dal giugno 2019 al maggio 2021.