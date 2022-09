Nei giorni in cui José Mourinho viene incoronato allenatore del mese di agosto dalla Lega Serie A, anche il suo predecessore sulla panchina della Roma nonché compatriota Paulo Fonseca riceve un riconoscimento analogo da parte della stampa francese.



Il tecnico di Nampula, oggi alla guida del Lille, è stato scelto da L'Equipe come miglior allenatore della settimana del massimo campionato transalpino. Merito del bel successo esterno, 3-1, ottenuto dai suoi ragazzi in casa del Montpellier.



Una vittoria che, dopo sei turni di Ligue 1, proietta il Lille al quinto posto in classifica scavalcando con 10 punti proprio lo stesso Montpellier.