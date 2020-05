Jeremy Menez, ex attaccante della Roma, ha parlato in una diretta Instagram con Sebastien Frey svelando un retroscena di mercato: "Lì ho fatto tre anni, a Roma avevo tutto. Il primo giorno vedo Francesco Totti è stato un giorno speciale. Vedendo lui sapevo di essere in un club di alto livello. Avevamo un grande gruppo. Io volevo andare via, mi volevano il PSG e Conte che mi chiamava per portarmi alla Juventus. Per me era un sogno, non potevo dire di no alla squadra della mia città".