Ex Samp e Brescia, Juan Antonio come Leao: si dà alla musica con i 'Francia '98'

Redazione CM

Passato da centrocampista, presente da cantante, con la sua band in Argentina. La nuova carriera di Juan Antonio, 36enne ex trequartista di Samp, Brescia, Ascoli, Varese e Feralpi, si è spostata dal campo al palco, come accaduto al suo suo connazionale Osvaldo, ex attaccante di Inter, Juve e Roma: curioso il nome della band, i Francia '98, che richiama il famoso Mondiale transalpino. Il classe 1988 ha deciso di dedicarsi alla sua seconda grande passione, la musica, che contraddistingue anche calciatori di casa nostra, come Rafa Leao del Milan.