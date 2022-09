Probabilmente, neppure Morten Thorsby sognava di ritrovarsi, dopo sette giornate di Bundesliga, in vetta al campionato tedesco con la sua nuova squadra, l'Union Berlin. E invece, nella nuova vita del centrocampista ex Sampdoria c'è anche questo. "Essere primo in classifica nella Bundesliga è una sensazione strana. Molto piacevole. Ma strana... Come si dice in questi casi, viviamo alla giornata, partita per partita" ha raccontato a Il Secolo XIX.



A livello ambientale, nulla da dire quindi: "La città è bellissima, c'è una grande attenzione alle tematiche ambientali. La società è ottima, organizzata, tutto perfetto. Ho trovato un altro norvegese, Ryerson, mi ha aiutato a inserirmi. Do sempre il massimo, per cercare di conquistarmi un posto. La concorrenza è agguerrita. E adesso vogliamo anche fare qualche risultato in Europa League, dove non ho ancora debuttato. E ci tengo".



La nostalgia della Samp, di cui il norvegese sogna un giorno di essere capitano, si fa sentire. Tanto è vero che, ammette Thorsby, "Ogni volta che posso la guardo in televisione. Penso che non meriti l'ultimo posto, è stata molto sfortunata in questo inizio di stagione. E penso che Giampaolo sia un ottimo allenatore, con lui mi sono trovato molto bene, mi ha insegnato molto, mi ha migliorato" conclude.