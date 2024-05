Eziolino Capuano: 'Vicenza? A Taranto farebbe fatica anche il Manchester City'

, che prosegue la marcia playoff di Serie C, dove affronterà il Vicenza nel Primo Turno della Fase Nazionale. Del match, davanti alle telecamere di Antenna Sud, ha così parlato il tecnico rossoblù: "Sapevo di incontrare il Vicenza, sono quelle sensazioni che arrivano a margine di un'annata e di tutto quello che abbiamo passato. Ero forte che nell'urna avremmo pescato la più forte, almeno sulla carta, perché la nostra annata è stata difficile, le insidie ci hanno sempre accompagnato ma noi abbiamo fatto qualcosa di straordinario: ci potete credere o no, ma io do la mia parola d'onore e ribadisco che me lo sentivo.

Ho molta fiducia nei miei ragazzi, abbiamo fatto un cammino strepitoso e non vogliamo fermarci. Non partiamo battuti, e lo rimembro ancora: il Vicenza è arrivato terzo, noi saremmo arrivati secondi, se non fosse per la penalizzazione. I tifosi ci sosteranno,Non saremo la vittima sacrificale, anche loro si dovranno preoccupare di noi. Chi gioca con continuità può avere più ritmo gara, loro hanno potuto preparare meglio la sfida, e son più liberi fisicamente rispetto a noi. Chi è più fresco ha vantaggio, ma nessun alibi, quelli non albergano nella mia filosofia di vita".