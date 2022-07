L'ex difensore della Juventus e della Nazionale Fabio Cannavaro ha parlato a Sky:



"Di Maria e Pogba sono giocatori di livello internazionale. Sono curioso di rivedere Pogba in bianconero, perché negli ultimi anni non l'abbiamo apprezzato tantissimo per le sue prestazioni in campo. Di Maria invece è talmente forte che dispiace vederlo a questa età in Italia e non qualche anno fa".