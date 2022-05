Filippo Galli analizza il percorso del Milan a Sky: "Credo la favorita sia il Milan. Questo sia per i due punti di vantaggio, sia perchè, a livello di gioco, ha avuto più continuità. E' vero che ha faticato un po' a segnare in qualche partita, però è una squadra che come proposta di gioco è stata superiore a tutte le altre".