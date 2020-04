Nel corso dell'intervista concessa alla Gazzetta dello sport, Filippo Galli ha detto la sua anche su Stefano Pioli: “Ha fatto un buon lavoro e ha dimostrato di saper valorizzare un gruppo giovane come quello del Milan. Ha migliorato la squadra anche prima dell’arrivo di Ibrahimovic. Ripartire da lui avrebbe senso e sarebbe bello, ma tutto dipende da quello che ha in testa la proprietà. In un club come il Milan, l’allenatore deve avere l’appoggio totale dei vertici”.