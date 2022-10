Filippo Galli parla a Milannews.it: “Per Maldini parlano i risultati. Ha dimostrato di saperci fare e ha riportato il Milan a vincere il campionato dopo tantissimi anni. Adesso il Milan ci sta provando anche in ambito europeo. Ci sono tutti i presupposti perché possa far bene e segnare un’altra era importante per questo club”.