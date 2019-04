"Partiamo dal presupposto che sia difficile fare l'allenatore in generale, perchè sei troppo condizionato dai risultati, dalla società che hai e dai giocatori. Allenare il Milan, soprattutto negli ultimi anni, non è mai stato semplice, perchè il Milan ci aveva abituato ad alzare le Champions e ad anni meravigliosi. Il Milan ripartirà presto a far sognare i tifosi, l'esempio lampante è la Juventus che, dopo essere andata in Serie B, poi ha fatto quello che tutti sappiamo". Così Filippo Inzaghi in un intervento a Sky.