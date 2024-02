F1, ecco la nuova Ferrari: giallo e bianco, com'è la SF-24 di Leclerc e Sainz, aspettando Hamilton

The moment you’ve all been waiting for…



Il momento X è scattato: alle 12 di oggi, mercoledì 13 febbraio 2024, è stata presentataquella che parteciperà alche scatterà il prossimo 2 marzo inOltre all'iconico rosso Ferrari, da segnalare gli inserti in, una novità rispetto alpresente sulla vettura della passata stagione. La SF-24 scenderà subito in pista per lo shakedown questo pomeriggio e girerà mercoledì a Fiorano per il filming day.Guidata dal team principal Fred, al suo secondo anno a Maranello, la Scuderia riparte dalla coppia di piloti formata da Charlese Carlos, con lo spagnolo all'ultima stagione. Dal 2025 il figlio d'arte sarà infatti sostituito da LewisTempo di presentazioni. Domani infatti saranno svelate anche lae la, un giorno prima della Scuderia da battere. Il 15 febbraio infatti saranno tolti i veli anche allagrande favorita per rivincere i due titoli. Il via ai test sarà dato il 21-23 febbraio mentre il primo Gran Premio è programmato per il 2 marzo col GP del Bahrain.