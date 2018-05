Il quarto posto in campionato è sfumato, ma Antonio Conte può rincorrere ancora una soddisfazione alla guida del Chelsea. I Blues torneranno in campo domani a Wembley per la finale di Fa Cup, per testa a testa più in equilibrio che mai contro il Manchester United. In Premier i Red Devils hanno surclassati gli avversari (secondi a +11), ma i confronti diretti di questa stagione sono finiti con una vittoria per parte. Il duello è sul filo anche nelle scelte di quotisti e scommettitori: sul tabellone 888sport.it è Mourinho a prendersi un piccolo vantaggio, con il «2» offerto a 2,60 contro il 2,88 dell’«1» e il 3,10 del pareggio al 90’. Ugualmente equilibrate le percentuali di gioco: qui il 40% delle preferenze è andato sui Red Devils, per il Chelsea c’è il 35%, mentre il pareggio ottiene il 25%. Quattro degli ultimi cinque incroci sono finiti in No Goal e la possibilità di un altro incontro con almeno una delle due squadre a zero reti vale 1,76 (Goal a 2,02); ugualmente “tirate” le previsioni su Under e Over, con il punteggio “basso” (meno di tre reti complessive) avanti a 1,56 contro il 2,45 dell’Over.