La più antica e affascinante manifestazione calcistica del mondo, l’FA Cup, propone domani sera all’Etihad Stadium, una sfida di livello assoluto, una sorta di finale anticipata. Il Manchester City di Pep Guardiola, dominatore del calcio inglese negli ultimi anni, ospita l’Arsenal di Mikel Arteta, capolista in Premier nonché la squadra che detiene il primato di vittorie nel torneo, ben 14 volte. Le due formazioni, che probabilmente si giocheranno il titolo fino all’ultima giornata, non faranno sconti agli avversari e lo spettacolo appare garantito. Gli esperti Sisal vedono favoriti i Citizens a 1,70 contro il 4,10 dei Gunners con il pareggio offerto alla stessa quota. I due migliori attacchi d’Oltremanica promettono una sfida ricca di gol ed emozioni come dimostra la Combo Goal + Over 3,5, che si gioca a 2,55. Un Ribaltone, come nel 2017, pagherebbe 7 volte la posta mentre un calcio di rigore è offerto a 2,75. Erling Haaland è pronto a fare il suo esordio in FA Cup e sogna l’ennesima marcatura multipla dell’anno per abbattere i Gunners. Il gigante norvegese ha già messo a segno, con la maglia del City, quattro doppiette e quattro triplette fino a questo momento per un totale di 24 gol sui 31 complessivi stagionali. La quinta doppietta dell’annata per Haaland è offerta a 5,25. Sul versante opposto, ancora assente il grande ex Gabriel Jesus, l’Arsenal si affida al suo capitano, Martin Odegaard. Il numero 8 dei Gunners, 8 reti e 6 assist fino ad ora, che si prende la scena con una rete o un passaggio vincente si gioca a 3,50.