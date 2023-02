Non solo Manchester United- Leeds. Oltre al match di recupero dell’8ª giornata di Premier League, il calcio inglese era di scena con il replay della sfida tra Sunderland e Fulham – 1-1 il primo match – valido per i sedicesimi di finale della competizione. I Cottagers hanno superato i Black Cats per 3-2, grazie alle reti siglate da Harry Wilson, Andreas Pereira e dell’ex PSG Layvin Kurzawa. A nulla è servito il gol del momentaneo 1-2 realizzato da Jack Clarke ed il 3-2 di Jewison Bennette. Al prossimo turno, il Fulham se la vedrà con il Leeds.