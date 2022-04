LA CRONACA LIVE

. Nello scenario di Wembley i Blues cercano l'ultimo atto contro il Liverpool, che ieri battuto 3-2 il Manchester City e, dopo aver vinto la Coppa di Lega, resta in corsa per il poker di trofei. Di fronte ci sarà il Palace di Vieira che cerca la terza finale di Coppa d'Inghilterra della sua storia (l'ultima nel 2015-16, sconfitta 2-1 contro il Manchester United). Il francese in carriera ha vinto cinque volte il torneo, quattro volte con l'Arsenal, una con il City. Per il Chelsea è la 26esima semifinale della Coppa d'Inghilterra della sua storia (Man United e Arsenal ne hanno conquistate 30).Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rudiger; James, Jorginho, Kovacic, Alonso, Mount, Havertz, Werner.Butland; Ward, Andersen, Guehi, Mitchell, Kouyate, McArthur, Schlupp, Eze, Mateta, Zaha: tiro dalla distanza di Mount, nessun problema per Butland che blocca.Mateta scappa via sulla destra, il cross è facilmente controllato da Mendy.Colpo di testa debole di Havertz, nessun problema per Butland.Si fa male Kovacic, dentro Loftus-Cheek.Il Chelsea sfonda a sinistra, sul cross di Werner Azipilicueta arriva male all'appuntamento con il pallone.Ancora Chelsea con un tocco di Jorginho per Mount che dal limite calcia male.: dopo un calcio di punizione messo fuori da Christensen, Kouyate calcia al volo dal limite, Mendy respinge alla grande. Sulla ribattuta Andersen colpisce il palo, ma era in fuorigioco.Guehi non tocca Havertz, che si butta in area di rigore: ammonito per simulazione.