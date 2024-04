Premier League LIVE: Brentford e Burnley passeggiano a Luton e Sheffield. Stasera l'Arsenal

Redazione CM

un' ora fa



Sabato pomeriggio di lotta per le squadre che attualmente sarebbero retrocesse dalla Premier League: il menu della serata prevede lo scontro diretto tra Sheffield United e Burnley e la gara tra il Luton Town e il Brentford che invece è in una posizione più serena. Stravincono le squadre in trasferta: 5-1 delle Bees sul Luton, 4-1 per il Burnley in casa dell'ultimissimo Sheffield. La classifica, dall'alto verso il basso: Sheffield 16, Burnley 23, Luton 25, Brentford 35.



Chiude il programma Wolverhampton-Arsenal: dopo il brutto scivolone casalingo patito con l'Aston Villa, i Gunners cercano di rialzarsi a Molineux contro i Wolves che non hanno più molto da chiedere alla stagione. Le prime tre posizioni: Man City 73, Liverpool e Arsenal 71.