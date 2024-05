Manchester City-Manchester United: le probabili formazioni, dove vedere la finale di FA Cup in tv e streaming

PREMIER, I VERDETTI: NEWCASTLE E CHELSEA ASPETTANO LA FINALE DI FA CUP

per regalarsi la qualificazione in Europa League, mentre i quattro volte consecutivi campioni d’Inghilterra vogliono ripetere il successo dello scorso anno.Red Devils e Citizens hanno dato vita a due ottimi quarti di finale: gli Sky Blues hanno eliminato il Chelsea con un secco 1-0, mentre la formazione di Ten Hag ha eliminato il Coventry City, grazie ai calci di rigore, dopo il 3-3 subito in rimonta nei tempi regolamentari. Ora lo United, 12 volte vincitore della competizione e finalista lo scorso anno, chiede la rivincita ai rivali cittadini, che li hanno sconfitti anche nella finale 2022/23.

Partita: Manchester City-Manchester United

Data: sabato 25 aprile 2024

Orario: 16.00

Canale TV: DAZN

Streaming: DAZN

Manchester City-Manchester United, valevole per la finale di FA Cup, sarà trasmessa in diretta tv anche da DAZN. In streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast sarà disponibile tramite app DAZN.Ortega; Walker, Dias, Stones, Gvardiol; Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Foden, Doku; Haaland. All. GuardiolaOnana; Wan-Bissaka, Martinez, Varane, Dalot; Diallo, Amrabat, Mainoo, Garnacho; McTominay, Bruno Fernandes. All. Ten Hag