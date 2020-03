Blues contro Reds ovvero Chelsea-Liverpool. Un classico del calcio inglese non solo in Premier ma in tutte le competizioni. La sfida di Stamford Bridge di domani sera, valevole per il 5° turno di FA Cup, è infatti il confronto diretto numero 119 tra le formazioni oggi allenate da Lampard e Klopp. Per ciò che riguarda invece la più antica competizione calcistica del mondo, il bilancio è in perfetta parità con tre vittorie ciascuno. I betting analyst prediligono così, seppur di poco, il Chelsea padrone di casa: il successo di Willian e compagni è dato a 2,15 rispetto al 2,90 degli ospiti. La divisione della posta, che porterebbe così al replay a campi invertiti, si può invece giocare a 3,75. La potenza offensiva delle due formazioni fa pendere l’ago della bilancia per l’Over, 1,67, rispetto all’Under, 2,05. C’è poi un dato statistico da non sottovalutare: nelle sei sfide di FA Cup tra Chelsea e Liverpool, riporta Agipronews, per ben quattro volte è uscito il risultato di 2-1 a favore dell’una o dell’altra. Così i quotisti vedono il trionfo dei padroni di casa, proprio per 2-1, che vale 8,25 mentre il medesimo punteggio, ma in favore dei Reds, pagherebbe 10 volte la posta.