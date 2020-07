Ha chiuso il campionato all'ottavo posto ed è già uscito di scena dall'Europa League. L'Arsenal ha però un'altra carta da giocarsi per chiudere con un trofeo una stagione fin qui deludente, ma per riuscirci servirà ribaltare i pronostici della finale di Fa Cup in programma sabato pomeriggio a Wembley, contro il Chelsea. In Premier il confronto con i Blues è stato impietoso, visti i 10 punti in più totalizzati da Lampard e i suoi e la sconfitta incassata nella sfida di andata; numeri che nelle quote lanciano proprio il Chelsea, il cui «2» è favorito a 2,10. I Gunners hanno però una lunga tradizione vincente nella Fa Cup, che hanno vinto già tredici volte: il colpo di Arteta stavolta pagherebbe 3,25, mentre il pareggio al 90' vale 3,35. Quattro degli ultimi cinque confronti tra le due squadre, tra campionato e coppe, sono finiti con almeno tre reti complessive: un altro Over è dato a 1,80, in leggero vantaggio sull'Under, offerto a 1,85. È sul fronte attaccanti che l'Arsenal dice la sua e sopravanza gli avversari: nelle scommesse sui marcatori, in effetti, la prima fila è occupata dai Gunners, con Aubameyang davanti a tutti a 2,40. Lacazette segue a 2,75, mentre per il Chelsea si vanno avanti Giroud e Abraham, pure a 2,75. LL/Agipro