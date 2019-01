Liverpool favorito ma non troppo nel terzo turno della FA Cup, questa sera. I Reds giocano in trasferta contro il Wolverhampton e sulla valutazione degli analisti Stanleybet.it pesa sia il recente ko della squadra di Klopp (battuta dal City nello scontro in vetta di Premier) sia il precedente più recente in coppa. Nell'edizione del 2017, sempre a gennaio, il Wolverhampton fece fuori il Liverpool battendolo per 2-1 ad Anfield Road. È per questo che i Reds sono sì avanti nella forbice delle quote, ma non più di tanto: il «2» viaggia a 1,95, si sale a 3,55 per il pareggio, mentre un altro colpo dei neroarancio è proposto a 3,60. Mohamed Salah nel mirino dei bookmaker, che hanno aperto una scommessa speciale su di lui: l'egiziano ha segnato le sue ultime due reti sempre su rigore, un altro centro dal dischetto per lui è proposto a 6 volte la posta.