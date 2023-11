Thiago Motta chiama, Giovanni Fabbian risponde presente. L'allenatore del Bologna fa giocare dall'inizio il giovane centrocampista italiano per la prima volta in Serie A e il ragazzo ripaga la fiducia segnando il gol della vittoria nel posticipo di campionato contro il Torino. Si tratta della seconda rete decisiva in questa stagione per Fabbian, a segno anche nel 2-1 in rimonta sul Cagliari sempre allo Stadio Dall'Ara. Due gol in 98 minuti giocati che fruttano sei punti alla squadra rossoblù, sorpresa del campionato e quinta in classifica con la Roma a quota 21.



INTER - Fabbian è un prodotto del settore giovanile dell'Inter. Nella scorsa stagione ha giocato in prestito alla Reggina allenata da Filippo Inzaghi in Serie B, dove ha segnato 8 reti. In estate ha fatto il ritiro pre-campionato con la prima squadra nerazzurra allenata da Simone Inzaghi. L'Inter lo aveva inserito come contropartita tecnica nella trattativa per Samardzic, che poi è rimasto all'Udinese. Cambiando anche il destino di Fabbian, ceduto a titolo definitivo al Bologna per 5 milioni di euro. I dirigenti nerazzurri si sono però riservati il diritto di riacquistare il calciatore classe 2003 nei prossimi due anni per 13 milioni di euro. Per il futuro e il mercato ci sarà tempo: ora il presente si chiama Bologna, che sogna l'Europa.