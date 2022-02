Questa mattina, con un comunicato sul sito ufficiale dell’, sono stati noti i nomi dei direttori di gara che in settimana dirigeranno le gare valide per i Quarti di Finale della. Il quarto tra, in programma giovedì con il fischio d’inizio fissato per le ore 18, sarà diretto dal signordella sezione di Ravenna.Per quanto riguarda i viola nonostante il bilancio sia sostanzialmente in equilibrio – connei dodici precedenti con l’arbitro romagnolo – il successo con lui manca dal lontano 2018: in quell’occasione l’allora Fiorentina disuperò per 0-2 laall’Olimpico. Dopo quel successo sono poche le gioie per i gigliati: nelle 7 partite successive sono arrivati solo due pareggi e ben cinque sconfitte. Una di queste nel corso di questa stagione, ovvero la battuta d’arresto casalinga percontro l’di. In quella circostanza Fabbri mandòsu tute le furie: una mancata ammonizione ad un avversario per una plateale trattenuta nei suoi confronti, fece scattare prima le proteste ed il conseguente cartellino rosso all’argentino.Situazione totalmente diversa per l’Atalanta diche quando vede Fabbri sorride. Su 15 precedenti la Dea ha trovato la vittoria in 9 occasioni, mentre 3 sono i pareggi e altrettante le sconfitte. Anche l’ultima è da ricordare: i bergamaschi giovedi infatti ritroveranno nuovamente il direttore di dopo ilin campionato in casa dell’Udinese.Ecco la designazione completa:ATALANTA–FIORENTINA: FABBRIAssistenti: MONDIN – COLAROSSIQuarto Uomo: COLOMBOVar: GUIDAAvar: PERETTI