Il commissario straordinario della FIGC Roberto Fabbricini ha parlato a Sky Sport prima della presentazione dei nuovi calendari di Serie A: “Siamo in quest'occasione particolare che dà il via alla stagione calcistica. Ci auguriamo un grande campionato e mi auguro che tutti, chi più chi meno, possano passare delle buone domeniche da qui in avanti. Stiamo riprendendo un filo che si era interrotto qualche anno fa e che privilegiava altri campionati come quello d'oltremanica. Non mi aspettavo l'arrivo di CR7 in Italia e credo che tutto il calcio italiano e non solo la Juve ne trarranno vantaggio. Mancini? L'Italia avrebbe fatto bene anche al questi Mondiali visto il livellamento che c'è stato, il ct sta svolgendo un ottimo lavoro anche se ha bisogno di tempo. Comunque fra 40 giorni avremo il primo appuntamento che conta con l'inizio della Nations Cup”.