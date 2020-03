Stagione altalenante per il Napoli, che nella prima parte ha avuto parecchi problemi con Ancelotti, ma l'arrivo di Gattuso sembrava aver dato una scossa, specialmente nel mese di febbraio.



Chi ha avuto giovamento dal cambio di panchina è stato indubbiamente Fabián Ruiz. Il centrocampista spagnolo si è avvicinato alla porta ed è tornato bene o male sui livelli dello scorso anno.



Il suo futuro però è ancora incerto ed è da vedere se vestirà ancora l'azzurro del Napoli. Due le principali squadre su di lui, Real Madrid e Barcellona.



Ma a quanto pare dalla Spagna sembrerebbe arrivare un'indirizzata ben precisa. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, infatti, il Barcellona avrebbe un'altra priorità. Si tratta di Ndombele, centrocampista del Tottenham, che non vive un ottimo rapporto con Mourinho e potrebbe lasciare il club inglese la prossima sessione di mercato. È quindi Ndombele la prima scelta del Barcellona, ma in caso di mancato acquisto virerebbe comunque su Fabián Ruiz.