Fabian Ruiz piace tanto, tantissimo a Pep Guardiola. Non è più un mistero: il centrocampista del Napoli non sta vivendo una stagione fortunata come tutta la squadra, eppure con la sua Spagna brilla in continuazione e i colpi da talento puro rimangono negli occhi dei protagonisti a livello europeo. Il Manchester City lo ha già fatto seguire in più di un'occasione e non intende fermarsi: Ruiz è considerato un nome in lista per i Citizens in vista di giugno, quando verrà fatto un investimento su due centrocampisti per rinnovare il reparto.





ASTA E CONTRATTO - Il Napoli da parte sua spera di recuperarne al più presto la brillantezza in campo, dopo gli ultimi acciacchi che gli hanno impedito di esserci col Milan; il Barcellona e il Real Madrid sono in fila per giugno, la Liga ha un richiamo molto forte su Fabian ma il Manchester City prepara una nuova missione per seguirlo dal vivo. Altro blitz già in agenda nel mese di dicembre, Fabian va monitorato per capire la reale cifra da poter mettere sul tavolo in estate. De Laurentiis vorrebbe rinnovare il suo contratto con una clausola altissima, Ruiz e il suo entourage ragionano su cifre più basse ma tutta la tensione delle ultime settimane ha rallentato i discorsi notevolmente. Ecco perché serve attendere fronte Napoli, non fronte mercato dove il Man City è entrato in corsa con Barça e Real. Occhio: Fabian ci penserà davvero...