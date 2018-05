Il Corriere dello Sport fa il punto della trattativa Fabian Ruiz-Napoli: "Fabian Ruiz si avvicina al Napoli lunedì pomeriggio, nel primo appuntamento che Giuntoli strappa. E’ un blitz in piena regola. Martedì 29 maggio, sempre nella Capitale, ancora con la delegazione spagnola, Giuntoli va all’assalto per discutere di un affare che il Napoli «vuole chiudere» a tutti i costi e che ha bisogno di essere limato in qualsiasi dettaglio. Giuntoli da due giorni s’è asserragliato a Roma, in compagnia dello staff di manager spagnoli con i quali il dialogo procede ad oltranza, magari fino alla firma"