Travolgente, incontenibile, a tratti devastante. Fabiana Britto è la modella curvy del momento. Tutta naturale e in rapida ascesa la modella di origini brasiliane è stata più volte sulle copertine di numerose riviste fra cui la celebre Playboy che l'ha ritratta completamente nuda nel suo paese natale.



Oggi vive a Milano, e più volte l'abbiamo vista sul piccolo schermo della nostra televisione. È stata a Quelli che il calcio, a Paperissima Sprint, La domenica sportiva, Forum, ospite di Barbara D'Urso e soprattutto concorrente del Grande Fratello. Tifa Milan e spesso lo dimostra con foto sul proprio profilo instagram ma tutti non vedono l'ora di sfogliarla sulle pagine di For Men per cui ha realizzato un nuovo calendario. Ecco un'anticipazione.