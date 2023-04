Cescè tra le stelle della nostra. Il centrocampista spagnolo sta vivendo la sua prima stagione in Italia, con la maglia del. Si è raccontato in una lunga intervista a Sky Sport.- “Avevo una ideadel calcio italiano perché gli allenatori che avevo conosciuto avevano una, non venivano mai a fare la partita o a toglierci la palla.Mi ricordo che un giorno, quando dovevamo giocare contro la Roma, Emerson e Rudiger mi confidarono: ‘Spalletti ci diceva che anche se eravamo pressati nel nostro angolo da due giocatori, se avessimo lanciato la palla lunga ci avrebbe messo in panchina’. Allora risposi: ‘Io Sarri l’ho visto, l’ho vissuto e l’ho apprezzato mentre Spalletti me lo raccontarono altri. Per quanto riguarda Luciano, ora ho l’opportunità, giocando a Como, di vedere più da vicino quanto sta facendo a Napoli e riconosco che- “Di Como mi piace il, vedere l’allenatore, la squadra: tutto questo. Siamo stati a Perugia, mi sono divertito: quattro giorni, 17 ore di pullman, senza giocare, ma mi è piaciuto, sto con i miei compagni, imparo”.- "Il Barcellona mi ha dato. Ti fanno crescere l'intelligenza dentro un campo di calcio. Molta gente che cresce con questa idea di calcio migliora sempre le sue capacità., per me e per la mia famiglia. Un momento speciale. Alla mia presentazione c'erano 35mila persone.- "Quando sono andato all'Arsenal volevo andare in prima squadra ma sapevo che prima dovevo giocare con le giovanili e la squadra riserve.Non posso dire che ero il tipico ragazzo che aveva la nostalgia di casa: stavo giocando a calcio con l'Arsenal e stavo vivendo un sogno. Ho sempre avuto le idee chiare.Mi ha dato tante possibilità e soprattutto coraggio che mi ha portato a un altro livello di competitività. Questo ha fatto sì che crescesse la mia consapevolezza crescesse sempre di più