Fabregas: "Gasperini ha parlato e urlato tanto all'arbitro. Il Como merita più rispetto. Calo fisico? Mi fa ridere..."

Getty Images

L'allenatore del Como,, ha parlato a Dazn e in conferenza stampa dopo la sconfitta per 2-1 subita contro. L'allenatore spagnolo si è mostrato irritato sia per le analisi dei giornalisti che dell'atteggiamento tenuto da Gasperini, allenatore dei nerazzurri, con l'arbitro."Tensione con Gasperini? Un po', io non parlo mai all'arbitro, lui sì e urlato spesso. Credo serva più rispetto per noi, ma chi sono io per dire questo. Dell'arbitro non dico altro: potevamo gestire meglio le cose ed alcune giocate".

"Problema fisico o mentale nei finali? Questa cosa mi fa ridere. Devo ricordare alla gente che siamo il Como, che siamo una neopromossa ma che stiamo facendo lavorare tanto le grandi squadre. Provo a essere sereno forse la squadra meritava di più"."Quando un allenatore di una grande squadre deve fare quattro cambi dice tanto. Quindi sono orgoglioso della partita della squadra, con un po' più di qualità potevamo vincerla"."Dobbiamo avere più punti di quelli che abbiamo, dobbiamo gestire alcuni momenti per diventare una squadra ancora più forte".

"Non parliamo mai di infortuni perché non voglio scuse. Oggi sono contento per il suo rientro, non aveva più di sessanta minuti nelle gambe. Lui è il motore della squadra, è un allenatore in campo: detta i ritmi e attende quel secondo in più per fare un passaggio. Posso definirlo un giocatore davvero importante per noi".