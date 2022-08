La notizia di oggi è l'ufficialità di Cesc Fabregas al Como, in Serie B: vi abbiamo riportato l'annuncio e le prime parole dello spagnolo, ma forse non tutti sanno che un ruolo importante nella trattativa l'ha giocato la moglie Daniella Semaan. Come ha ammesso Dennis Wise, CEO della società lombarda: "Vorrei ringraziare il suo procuratore Darren e sua moglie Daniela per averlo convinto di accettare la proposta del Como".



