Dopo sette mesi senza giocare, Cesc Fabregas è pronto a tornare in campo con le riserve del Monaco in quarta divisione, lo ha annunciato il suo allenatore Philippe Clement,. Il futuro del 34enne spagnolo resta in bilico e secondo AS, il contratto con la squadra monegasca - che scadrà a giugno - non sarà rinnovato.