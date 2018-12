A Tuttosport, Gianfelice Facchetti ha parlato del suo tifo per l'Inter e della sua ammirazione per il Toro. Da qui il racconto di Benito Lorenzi, a cui tanti attribuiscono lo scudetto nerazzurro mancato del 1951 per un'opera di bene nei confronti del Toro e di Sandro Mazzola, difatti il suo figlioccio. "Perché vincere non è l’unica cosa che conta: nello sport, ma a maggior ragione nella vita. Altri valori sono ben più importanti. E non c’è bisogno di essere per forza dell’Inter o del Toro per capirlo, per avere e nutrire questa visione etica dell’esistenza", la puntura di Facchetti.