. “Uscii dalla pancia di mia madre e presi subito una pallonata in faccia. Poi raccolsi quel pallone con le mani e non lo lasciai mai più”. Comincia così lo spettacolo teatrale, la cui prima andrà in scena questa sera nella sala dello” di, scritto, diretto e recitato da Gianfelice. Un artista di livello, ormai quarantacinquenne, che è anche il figlio di quel grande campione e gentiluomo che fu il capitano dell’Inter e della nazionale italiana.. Nulla di nerazzurro, insomma, dove la figura del genitore al massimo si limita ad occhieggiare o a farsi percepire nell’aria in maniera assolutamente discreta veicolata dalla voce del protagonista affabulatore il quale con questo piccolo gioiello drammaturgico si rivolge alla grande comunità del popolo tifoso.è il titolo di questa performance da non perdere cheha fatto sua con una rilettura del celebre saggio scritto a suo tempo dall’ingleseil quale riuscì in maniera esemplare a raccontare la genesi del tifo calcistico e la sua evoluzione. Oggi, da quel tempo, le cose sono profondamente cambiate e la stessa tipologia del tifoso ha assunto connotazioni ben differenti da quella originale e non sempre in meglio.Lo scopo di Gianfelice, il quale in scena è supportato dalla, è quello di prendere per mano lo spettatore e di accompagnarlo attraverso lo specchio dii. Immutabile, ricco di fascino, di poesia e di umanità. Qui si ritroverà il tifoso normale, con le sue ansie e con le sue gioie, a rivivere le emozioni che può provare solamente chi appartiene alla tribù del calcio. E in questo posto delle fragole, evocato con grazia da, compariranno i volti del miticoe quello diche fece piangere l’intero. Ma anche quello di Denis, il giocatore deltrovato senza vita nel 1989 e frettolosamente liquidato con il terminesalvo poi, anni dopo, scoprire che in realtà si era trattato di un barbaro assassinio.e cresciuto sino a diventare, in teatro anziché sul prato di un campo da gioco, un punto di riferimento importante per la cultura e per lo spirito sociale del nostro Paese.