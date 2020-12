Hanno fatto tanto scalpore le parole di Filippo Facci, giornalista, ieri durante la diretta di Tiki Taka: "Maradona come persona aveva dei difetti da mediocre imbecille, che era morto già a 35 anni, a differenza di Paolo Rossi che è morto da vivo. Da parte dei napoletani aveva un processo di identificazione che creava quel fanatismo, santificazione che ti fa venire la nausea. Quando ha smesso di giocare è diventato un esempio negativo, un ciccione, un drogato, morto prima del tempo".



Ecco arrivare la risposta del fratello di Diego, Hugo Maradona. Queste le sue parole ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "È una persona che non conosco e che vuole farsi pubblicità su un uomo che ha perso la vita. Vorrei averlo di fronte, faccia e faccia e vedere se ha le palle di ripetere quelle cose. Lo querelo, senza dubbio. Non so dove abita ma lo vado a prendere fino a casa".