Un confronto durato circa mezz’ora, un faccia a faccia dove società e tecnico hanno cercato soluzioni al problema. L’Inter e Spalletti devono uscire dalla crisi e in questi casi il dialogo è fondamentale, ecco il perché della seconda riunione serale, dopo quella andata in scena dopo la partita contro la Lazio. Anche il responso del vertice è il medesimo: fiducia riconfermata a Luciano Spalletti, che a fine partita era stato chiarissimo circa la sintonia ancora viva tra lui e la squadra.



RISPOSTE IMMEDIATE - L’Inter va avanti col tecnico toscano ma si attende risposte nell’immediato. A partire dalla sfida di sabato sera al Tardini di Parma. Spalletti dovrà dimostrare coi fatti quello che sostiene a parole, cioè che la squadra lotta ancora con e per il proprio tecnico. Nonostante le voci di mercato e qualche crepa da sanare. L’Inter cerca ossigeno, lo cerca nei tre punti che segnerebbero un principio di reazione. Lontano dal Meazza, stadio che in queste circostanze diventa un boomerang che ti si rivolta contro.