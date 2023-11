Non siamo ancora arrivati a metà stagione, ma è già tempo di bilanci, o addirittura di, per il. Tutta colpa dell’ultima sconfitta in casa contro il Borussia Dortmund, la classica goccia che ha riempito un vaso già colmo di infortuni e delusioni per le difficoltà in campionato e in Champions League. Cse il Milan non riuscirà a fermare la sua pericolosa retromarcia. Sicuramente il tecnico rossonero può avere sbagliato qualche scelta, come qualsiasi altro suo collega, da Allegri a Inzaghi, ma un conto è avere commesso errori di valutazione sui giocatori a disposizione, su quelli acquistati e naturalmente anche sullo staff che si occupa della preparazione atletica e del recupero degli infortunati, eCome insegna la gloriosa storia del Milan di Berlusconi e Galliani,, perché i tifosi rossoneri hanno festeggiato le Champions vinte non soltanto con Sacchi, ma anche con Capello e Ancelotti, e gli scudetti conquistati con Zaccheroni e Allegri. E non a caso quando la società si è allontanata dalla squadra, per il progressivo distacco da Berlusconi, il Milan è scivolato sempre più in basso. Per fortuna, poi, sono arrivati il fondoche hanno riportato il club rossonero ai vertici del calcio italiano, con lo scudetto del 2022, a un passo dai vertici di quello europeo con la semifinale di Champions della stagione scorsa.Nel calcio, però, non si vive di rendita e proprio nel momento più bello, quando tutti i tifosi rossoneri si aspettavano il definitivo salto di qualità,. Esonerati. Come abbiamo scritto con il più difficile “senno di prima” su questo sito, il 20 luglio scorso,. Il risultato, ora sotto gli occhi di tutti, è stato una campagna acquisti che ha offerto più fumo che arrosto, con tanti centrocampisti, senza nuovi attaccanti e difensori di sicuro affidamento, bruciando più del doppio dei soldi spesi da Maldini e Massara.. Il Milan deve giocare per vincere lo scudetto, andando oltre il quarto posto di cui parla sempre il presidente Scaroni, e deve puntare a vincere anche la Champions. Per essere davvero competitivo,, nella scelta dei giocatori e prima ancora nelle scelta dei dirigenti., quindi, invece di preoccuparsi del nuovo ruolo dio della possibile sostituzione di Pioli,. Questa è la figura che è mancata, prima nella campagna acquisti e poi nel corso della stagione, specialmente nei momenti difficili. Non basta, infatti, andare a Milanello a parlare con Pioli e soprattutto con i giocatori dopo le sconfitte, come non basta fare passerella San Siro. Senza competenza calcistica, possono quadrare i conti nei bilanci ma non in campo. E senza risultati poi salta anche il banco in Champions, con tanti saluti al business.