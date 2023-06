Non è stata una stagione sicuramente positiva dal punto di vista sportivo per Daniele Faggiano. L'ormai ex dirigente della Sampdoria, dopo la retrocessione, ha fatto il punto dell'annata: "Pensavo di poter far bene, venivano da un’annata importante con 55-56punti fatti. Speravo di incidere in più cose, invece ho inciso pochissimo quest’anno e l’anno prima qualcosina. Questa stagione è stata un continuo di delusioni, retrocedere è durissima. Chi mi ha deluso lo sa benissimo, non voglio fare nomi. Rivolgo un pensiero solo alla città" ha detto a Sportitalia.



Faggiano ha poi parlato anche della nuova proprietà e di Radrizzani: "Penso che voglia fare bene se ha fatto un investimento del genere. La Sampdoria non merita di stare in Serie B. Noi abbiamo avuto subito dei problemi, non so se rifarei la stessa scelta".