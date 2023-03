Giovane, cresciuto con la maglia bianconera addosso e oggi decisivo per la prima squadra. Nicolò Fagioli rappresenta il prototipo del giocatore perfetto per la Juventus, un progetto che dalle parti della Continassa stanno provando a ripetere anche con altri talenti. Un'intuizione avuta, in primis, da Massimiliano Allegri, che nel 2018, quando Fagioli aveva appena 17 anni, già stravedeva per lui. E ora se lo gode, nonostante la scorsa estate l'addio del centrocampista sia stato molto molto vicino.