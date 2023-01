Un assist e un rigore conquistato: nella Juventus che, per la prima volta dopo la penalizzazione di 15 punti, è scesa in campo contro l'Atalanta c'è stato un Nicolò Fagioli decisivo. Lui che, più di tutti, simboleggia il progetto della nuova Juve che sta nascendo. Un futuro fatto di giovani, soprattutto costruiti in casa tra settore giovanile e Next Gen. Un futuro di cui Fagioli ha dimostrato di poter far parte, anche se qualche mese fa il rischio di perderlo per i bianconeri è stato concreto...