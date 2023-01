Un futuro che sa di passato. Per Radja Nainggolan la prossima avventura in campo avrà, molto probabilmente, tanti legami con il passato. Quello più recente, o quello meno. Dopo la risoluzione del contratto con il Royal Antwerp, il centrocampista belga sta valutando tutte le opzioni sul tavolo alla ricerca di quella giusta per ritrovare stimoli. E, tra quelle che lo stuzzicano di più, ce ne sono due che arrivano dalla Serie B: una porta a Cagliari, l'altra da un suo vecchio amico, Daniele De Rossi, attuale allenatore della SPAL.