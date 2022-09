La Juve ha confermato all'interno della propria rosa il giovane centrocampista Nicolò Fagioli che oggi ha parlato in conferenza stampa: "Per me è un sogno essere qui. Ho avuto la fortuna di allenarmi con grandissimi campioni tra cui Ronaldo. Andare in prestito alla Cremonese è stata una scelta azzeccata perché ho trovato minutaggio e spazio".