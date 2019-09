La Gazzetta dello Sport rivela che la frase incriminata che ha condotto alla squalifica di due giornate a Koulibaly, espulso in Napoli-Cagliari dovrebbe essere simile a "fai schifo", ripetuto più volte nei confronti dell'arbitro Di Bello. Il Napoli ha ritenuto opportuno, non presentando il ricorso, di punire il calciatore, come da contratto e regolamento, per chi trasgredisce le norme di comportamento.

Nel match di domani col Brescia e nella trasferta di Torino non ci sarà il senegalese.