finanziare gli investimenti utili al mantenimento della competitività sportiva; sostenere la strategia commerciale per l’incremento dei ricavi e della visibilità del brand Juventus nei mercati internazionali; rafforzare la struttura patrimoniale della Società.

Nell’ultimo anno e mezzo (era A.C – Ante Cristiano) il titolo è passato da 60 centesimi a 1 euro e 40, chi ha voluto capitalizzare in Borsa è stato messo nelle condizioni di poter fare discreti affari, ma anche chi conserva i titoli ha una plusvalenza potenziale in portafoglio notevole.

Inoltre, l’ultimo aumento di capitale risale alla stagione 2011/2012 e fu da 120 milioni complessivi. Da quel momento si aprì il ciclo degli 8 scudetti consecutivi e dei sogni Champions infranti due volte in finale.

Oltre alle dispute che ormai appassionano i tifosi come fossero un risultato tra ricavi e perdite,A poche ore dal richiamo del presidente Andrea Agnelli dalla cattedra dell’Università Bocconi al grido diDovranno mettere mano al portafoglio per finanziare lo sviluppo al 2024 del club che mira grazie a questa iniziativa a:Il 24 ottobre, giorno dell’assemblea,Tradotto: solo la cassaforte di famiglia garantirà per 191,3 milioni su 300. Il tutto nasce da una situazione patrimoniale che è andata via via assottigliandosi, con contestuale aumento dei debiti finanziari.. Guardando all’ultimo triennio è diventatodai 93,8 milioni del 2017. I mezzi propri del club tendono quindi verso il basso e questo è il primoche la società guarda per non rischiare di incorrere in obblighi civilistici di ricostituzione del capitale sociale. Guardando alla tabella sopra si nota comepassando da 162,5 milioni fino all’ultimo dato di 463,5 milioni che corrisponde a oltre 14 volte il patrimonio netto ed è equivalente ai ricavi operativi del club al netto delle plusvalenze che si sono attestati a 464,27 milioni (l’anno prima si erano fissati a quota 402,26).Ma la domanda più frequente è quella relativa al peso a bilancio die alla famosa querelle da bar se si ripaghi o meno con le magliette. Il portoghese è stata la grande e inaspettata scommessa della scorsa estate e la sua incidenza si nota sul fronte degli ammortamenti, cresciuti del 45% tra 2019 e 2018 (non tutti di sua competenza), ma. Prima di tutto circa 60 solo di ingaggio (Ronaldo non beneficia del nuovo regime fiscale degli impatriati, ma della cosiddetta ‘tassa Ronaldo’ che al club non porta benefici al lordo dello stipendio) per garantirgliene 31 netti. A questa cifra si somma. Il conto è presto fatto e, semplificando, si potrebbe dire che il 5 volte Pallone d’Oro costa alla Juventus come comprare un top player ogni stagione. Dal suo arrivoma andando a vedere solo la parte di marketing e commerciale – come stimato da Calcio & Finanza – l’aumento è di 46,2 milioni, cioè la metà di quanto costi il giocatore ogni anno al club., ma drena molte risorse e va supportata con investimenti e mezzi freschi. In questo senso si inserisce ancheemesso lo scorso inverno e utile anche a ottimizzare struttura e scadenza del debito.La crescita del club è però. Il salto nei ricavi visibile nella tabella sopra tra i 387 milioni del 2016 e i 562 della finale di Cardiff rende bene il senso di come ormai. Più si arriva in fondo, più sorride il conto economico. L’orto di casa regala soddisfazioni, ma appare ormai saturo.E poi c’è il Fair Play finanziario. Nel progetto di bilancio la Juventus guarda così al futuro:Anche il prossimo anno dovrebbe quindi chiudere con il segno rosso,Per non rischiare di accendere il faro di Nyon, dopo i 60 milioni di perdita aggregata dell’ultimo biennio, ecco checon l’intento dichiarato di “consolidamento dell’equilibrio economico – finanziario” oltre che di incremento della visibilità e competitività del club.Difficile prevedere la scelta dei piccoli azionisti, ma esistono due aspetti che andrebbero considerati, uno dal lato sportivo e l’altro della cabala: