Si terrà ufficialmente tra due settimane, il 19 settembre, il Consiglio d'Amministrazione della Juventus. Alcuni numeri e dati, però, iniziano ad emergere: come rivela Calcio e Finanza, i conti di Exor, holding della famiglia Agnelli cui fa capo il 63,77% del club bianconero, chiuderà il bilancio semestrale gennaio-giugno con un rosso di 47 milioni. Un dato che - se algebricamente sommato all'utile di 7 milioni con cui è stato chiuso il bilancio luglio-dicembre - porterà una perdita totale di circa 40 milioni di euro.



SPESA CR7 - A pesare, inevitabilmente, è il maxi-investimento per Cristiano Ronaldo: 105 milioni di euro per il cartellino, 60 lordi annui per quattro anni. Una spesa, tuttavia, che sta già dando i propri frutti, tra campo, sponsor e crescita globale. A Scudetto e Supercoppa Italiana, infatti, va aggiunto l'incremento del fatturato e un'impennata social che ha portato maggiore visibilità grazie al talento portoghese.



PESA IL MERCATO - Dati che, tuttavia, non sono bastati ad evitare la chiusura del bilancio in rosso. I numeri devono ancora essere ufficiali, ma lo scenario è chiaro. Non sono state sufficienze nemmeno le tante plusvalenze fatte registrare dai bianconeri nell'ultima stagione: Spinazzola, Caldara e Audero le principali. A pesare è il monte-ingaggi diventato sempre più oneroso e un mercato che ha mantenuto in rosa esuberi come Emre Can (6 milioni netti annui) e Mario Mandzukic (5 milioni netti).