Il Milan con il suo amministratore delegato Ivan Gazidis e il manager Giorgio Furlani, in rappresentanza di Elliott è arrivata oggi a Nyon dove incontrerà la Uefa per parlare e discutere della posizione societaria in tema Fair Play Finanziario.



Un incontro dovuto e programmato da tempo, rimandato negli anni del Covid, ma che doveva far seguito all'ingresso in società di Elliott al posto di Yonghong Li. I rappresentanti rossoneri incontreranno i vertici della CFCB (Camera di controllo finanziario) e, in seguito all'audizione la Uefa dovrà poi prendere una decisione sul rientro del bilancio del Milan nei parametri prospettati e prospettare eventuali sanzioni.