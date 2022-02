L'amministratore delegato del Milan Ivan Gazidis ha rilasciato un'intervista al prestigioso magazine Forbes, nel quale ha illustrato il piano di crescita del club rossonero, che passa inevitabilmente dalla realizzazione del nuovo stadio. Un passaggio fondamentale per lo sviluppo del Milan e del movimento calcistico italiano, secondo il manager sudafricano: "Veniamo da una decade in cui il calcio italiano è stato dominato dalla Juventus grazie anche al suo impianto di proprietà. E' qualcosa che non favorisce la crescita globale del campionato. Il calcio è una componente fondamentale dell'industria italiana e uno degli aspetti più tristi è che la Serie A è andata incontro ad un lento ed inesorabile declino rispetto alle altre principali leghe europee".



Sul momento della squadra ed il recente rinnovo di Theo Hernandez fino al 2026: "Theo è un grande esempio di un talento di livello mondiale che abbiamo aiutato a crescere e a raggiungere i livelli attuali. Abbiamo preso la giusta direzione per arrivare agli obiettivi che ci siamo dati e uno dei pilastri del nostro progetto è puntare su giovani calciatori che diventino elementi di livello internazionale e che alzino il livello di tutta la rosa e i nostri introiti, in modo da avere maggiori possibilità di investimento e di trattenere i nostri pezzi pregiati".



Gazidis conclude così la sua intervista: "Sono molto ottimista circa il percorso che abbiamo intrapreso e ho molta fiducia nel fatto che restituiremo qualcosa alla società, alla città e alle generazioni future, che potranno sentirsi orgogliose di essere milanesi".