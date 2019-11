Paulo Roberto Falcao, leggenda del calcio brasiliano, ex Internacional, Roma e San Paolo, parla dal Golden Foot, partendo dai giallorossi: "Hanno una tifoseria che ti obbliga a giocare bene. E' al quinto posto ma può anche rimontare. Il campionato è lungo, l'importante è manterenere una performance. Il Cagliari sta facendo un grande campionato. Ancelotti è un fratello,persona di una competenza straordinaria, basta vedere i risultati. Se parli coi giocatori allenati da Carlo tutti gli vogliono bene, sa gestire le situazioni, sa trattare coi calciatori. A Napoli non so cosa succede, ma sono a prescindere dalla sua parte. Consiglio a Paquetà? Gli auguro di giocare come giocava in Brasile".